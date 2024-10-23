В Алабаме произошел шокирующий инцидент – мужчина похитил женщину и вынудил с ним обвенчаться. Об этом сообщает FOX News, передает “Лента.ру”.

В начале октября женщина, пожелавшая остаться анонимной, ехала по одной из трасс штата, когда увидела на дороге 37-летнего Роя Ли Клаудера. Опасаясь, что мужчина может пострадать под колёсами машин, она решила остановиться. Однако Клаудер, воспользовавшись её добротой, вытащил пистолет и заставил её пересесть на пассажирское место.

Похититель отвёз свою жертву в ближайшую церковь, где провел импровизированную церемонию “свадьбы”. Он заставил женщину произнести брачные клятвы, после чего изнасиловал её. Затем Клаудер стал кататься с женщиной по округе, представляя её как свою жену.

Несмотря на ужас происходящего, похищенная сумела сохранять хладнокровие. Ей удалось запомнить маршрут движения и даже тайно заснять часть событий на камеру, когда её заставляли участвовать в фальшивом браке. Родственники женщины, обеспокоенные её исчезновением, сообщили о пропаже, что помогло полиции оперативно вмешаться. Вскоре автомобиль был остановлен, и преступник был задержан, а женщина освобождена.

Этот случай вызвал широкий резонанс и стал напоминанием о необходимости осторожности на дорогах и важности быстрой реакции близких и правоохранительных органов.