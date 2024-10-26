Марка Subaru временно прекратила продажи своих автомобилей на территории России, но при этом продолжает обеспечивать гарантийное и постпродажное обслуживание. Российские дилеры нашли способы удовлетворять спрос, доставляя автомобили Subaru по параллельным каналам импорта. Портал Autonews.ru изучил предложения, которые дилеры предлагают российским клиентам.

Subaru WRX — спортивная модель с двигателем 2,4 литра, мощностью 275 л. с., оказалась настоящей редкостью на российском рынке. В автосалонах страны нашлись всего три экземпляра этой модели, причем один из них датируется 2022 годом. Все представленные WRX оснащены механической коробкой передач. В случае индивидуального заказа, покупатели могут получить автомобиль в версии с двухзонным климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, системой активного торможения и кожаным салоном. Стоимость спортивного WRX стартует с отметки 8 500 000 рублей.

Subaru Forester остается одной из самых популярных моделей бренда. Автомобили 2024 года выпуска с двигателями объемом 2,5 литра (мощностью 185 л. с.) и 2,0 литра (154 л. с.) можно приобрести в Москве в различных комплектациях — от Premium до Elegance. Все представленные Forester оснащены полным приводом и вариаторной коробкой передач. Количество опций зависит от уровня комплектации и достигает от 55 до 90 функций. Цены начинаются от 5 550 000 рублей, и несмотря на приостановку официальных поставок, модель продолжает пользоваться высоким спросом на российском рынке.

Subaru Outback, универсал с увеличенной проходимостью, также доступен для покупки в России. Однако, по сравнению с Forester, число автомобилей Outback на складах автосалонов меньше. При желании покупатели могут заказать модель, но ожидание займет от двух до трех месяцев. Модель оснащена двигателем объемом 2,5 литра, с мощностью в зависимости от исполнения — 169 или 188 л. с. Outback предлагает расширенный набор систем безопасности и комфорта, включая ассистенты для движения по склонам и предотвращения столкновений. Стоимость Outback начинается от 6 900 000 рублей.

Российские автолюбители продолжают проявлять интерес к моделям Subaru, несмотря на сложности с официальными поставками.