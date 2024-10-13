Мошенники разработали новую схему обмана, рассказал Роман Алабин, который возглавляет службу информационной безопасности в компании InfoWatch. Аферисты представляются сотрудниками службы безопасности Банка России и убеждают потенциальных жертв установить фальшивое приложение для защиты от кражи средств. Программа, названная «Безопасность», выглядит достаточно правдоподобно, поскольку ее значок напоминает стиль официальных программ государственных структур.

Хотя схема мошенничества не является новой, она по-прежнему эффективно работает. Мошенники начинают с того, что звонят жертве и представляются сотрудниками правоохранительных органов, утверждая, что против неё совершаются незаконные действия, такие как попытка оформления кредита. Далее они переводят разговор на «специалиста» службы безопасности Центробанка, который настоятельно рекомендует установить упомянутое выше приложение для защиты.

На деле приложение оказывается шпионской программой, способной получить полный доступ к личной информации на устройстве, включая звонки и сообщения. Как отмечает Алабин, после установки программа блокирует доступ к настройкам телефона, что делает её удаление практически невозможным. Единственный способ избавиться от неё — полная перезагрузка устройства до заводских настроек.

Эксперт рекомендует проявлять осторожность при подобных звонках. Если кто-то требует немедленных действий, лучше прервать разговор и самостоятельно перезвонить в организацию, от имени которой якобы звонят. Также Алабин советует обращать внимание на разработчика приложения и отзывы: если они появляются слишком быстро и выглядят чересчур позитивно, это может быть признаком мошенничества.