Началась подготовка к съемкам сериала по мотивам произведений Юлиана Семенова о советском разведчике Штирлице. Об этом сообщила его дочь, Ольга Семенова, на пресс-конференции в ТАСС.

Сценарий для сериала, который будет включать в себя события из цикла романов “Экспансия”, готовит Артем Чащихин-Тоидзе. В основу трилогии положены истории о приключениях Штирлица в Испании и Южной Америке. По словам Ольги Семеновой, сценарист не просто следует текстам её отца, но и сохраняет тонкую литературную атмосферу произведений, подчеркивая важность глубокой эмоциональной связи с материалом.

Съемки планируют начать летом следующего года. Ранее, в сентябре, Константин Эрнст на презентации нового сезона “Первого канала” подтвердил, что заключен контракт на экранизацию всех произведений Юлиана Семенова, включая известный цикл о разведчике Максиме Исаеве, который действовал под именем Штирлиц во время Второй мировой войны.