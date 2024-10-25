Украинским властям нужно срочно начать подготовку к обороне Изюма в Харьковской и Павлограда в Днепропетровской области, считает депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Об этом она заявила в своём Telegram-канале, объяснив свою позицию успешным продвижением российских сил в Донбассе.

По словам Безуглой, Селидово уже частично находится под контролем российских войск, в Купянск они также вошли, а часть Курской области возвращена под их влияние. В такой ситуации, как считает депутат, необходимо укреплять оборонительные рубежи вокруг Павлограда и Изюма, чтобы предотвратить возможное продвижение противника вглубь украинской территории.

Кроме того, Безуглая раскритиковала действия главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Она отметила, что вместо сосредоточения на подготовке обороны тот уделяет время распространению недостоверной информации о реальной обстановке на фронте. Напомним, ранее генерал не совсем удачно попытался опровергнуть заявление президента России Владимира Путина об окружении украинской группировки войск в Курсакой области.

Ранее с похожими рекомендациями к властям обратился Максим Жорин, заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Он подчеркнул, что для эффективной защиты украинских территорий требуется изменение подхода к оборонительным мерам, включая строительство защитных сооружений заранее, до подхода российских войск.