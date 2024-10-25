Заместитель командира Третьей штурмовой бригады ВСУ, в которую трансформировался нацбат “Азов” (запрещенная в России террористическая организация) Максим Жорин заявил, что Украине необходимо начинать укрепление обороны Днепропетровской области. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что не стоит откладывать подготовку работы следует начинать уже сейчас, учитывая ситуацию в Селидово и Покровске.

Жорин отметил, что ни в коем случае нельзя начинать выстраивать оборону, когда линия фронта уже приближается к городу. По его словам, подход к защите должен быть стратегическим и предусматривать создание прочной линии обороны заранее.

«Мы не должны двигаться от города к городу, организуя оборону в спешке», – подчеркнул он.

Селидово, где на данный момент происходят активные боевые действия, недавно попал в объективы беспилотников. На опубликованных кадрах видно, как над городом поднимаются клубы дыма, свидетельствующие о возгораниях.