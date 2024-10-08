Житель Калифорнии Брэдли Буллок стал невероятным везунчиком, сумев трижды подряд испытать удачу и разбогатеть на впечатляющую сумму в 10 016 500 долларов. Как сообщает UPI, его счастливый период начался с победы в казино, где он выиграл 2000 долларов.

На следующий день Буллок зашёл в магазин за энергетическим напитком и решил приобрести несколько лотерейных билетов. Один из них оказался выигрышным, и мужчина стал обладателем джекпота в 10 миллионов долларов.

Но на этом его везение не закончилось. Вечером следующего дня Брэдли вернулся в казино, теперь уже с другом. Им снова удалось сорвать куш — на этот раз сумма составила 29 тысяч долларов.

Буллок не стал делиться подробностями своих дальнейших планов на огромный выигрыш, но его невероятная удача действительно впечатляет. Ранее также сообщалось, что житель Вашингтона потерял выигрышный билет на полмиллиона долларов, но ему повезло найти его спустя месяц.