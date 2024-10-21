В Одесской области после ракетной атаки начался пожар на объектах портовой инфраструктуры. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава ОВА Олег Кипер. Также он отметил, что горела сухая трава, передает РИА Новости.

Ранее вечером украинские СМИ передавали информацию о взрывах в Одессе, сопровождавшихся воздушной тревогой. По предварительным данным, для атаки были задействованы ракеты оперативно-тактического комплекса “Искандер”. Именно они попали по инфраструктуре порта.

Российские войска в ответ на обстрелы гражданских объектов наносят удары по инфраструктуре Украины, в том числе по энергетическим объектам, предприятиям оборонной промышленности и местам размещения техники и личного состава.