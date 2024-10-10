Киевский телеканал “Общественное” сообщил о взрывах в Николаеве на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Никаких подробностей журналисты канала раскрывать не стали. Официальной информации тоже пока нет.

Известно, что в ночь на 10 октября тревога объявлялась также в Одесской и Кировоградской, Сумской и Харьковской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях. О ракетной опасности сообщалось также на подконтрольных Украине территориях Херсонской и Запорожской областей.

9 октября мощные взрывы гремели в Ильичевском порту под Одессой. Сперва был нанесен один удар, а вслед за ним зафиксировали еще два сильных прилета. Одесские СМИ рассказали, что грохот взрыва ыл слышен на два десятка километров в подземном укрытии, в которое, как правило, звуки почти не проникают.