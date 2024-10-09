В Черноморске (ранее – Ильичевск) прогремел мощный взрыв. Telegram-каналы Одессы сообщают о прилете баллистической ракеты комплекса “Искандер-М”.

Отмечается, что целью стал Черноморский порт. После атаки там длительное время что-то гудело, не переставая, на данный момент все стихло. К порту отправилась целая кавалькада автомобилей “Скорой помощи”.

Ранее неоднократно упоминалось, что в Черноморский порт, который участвовал в зерной сделке, заходят иностранные суда, которые везут вооружение и технику для ВСУ. Потом по железной дороге все это отправляется в зону боевых действий.

Две минувшие ночи Черноморск также атаковали дроны-камикадзе “Герань”, в городе работали системы ПВО. Работали традиционно бездарно, успев повредить два жилых дома.

Прилеты в городе продолжают фиксироваться, вновь объявлена воздушная тревога, через несколько секунд после которой прогремело еще два взрыва.