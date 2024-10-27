В интернете появились кадры допроса украинской пулеметчицы, плененной российскими военными на территории Курской области. Видео с её участием было опубликовано в Telegram-канале «Архангел спецназа».

На записи женщина, представившаяся как Наталья, рассказала, что она родом из небольшого села в Полтавской области. По ее словам, мужчины на Украине заканчиваются и поэтому некоторые женщины идут на фронт добровольно.

По данным того же Telegram-канала, Наталья была частью отряда из 60 пулеметчиков, которые прошли подготовку в Великобритании.

Ранее сообщалось, что российские десантные войска взяли в плен украинскую военнослужащую, участвовавшую в боевых действиях.

Известно, что хотя разговоры о мобилизации женщин на Украине не прекращаются, законодательно она все же не установлена. Однако имеется возможность по собственному желанию заключить контракт с ВСУ.