Пожар в одном из домов Ирландии привёл к гибели мужчины, и причиной быстрого распространения огня стало чрезмерное использование увлажняющих средств. Британское издание Metro сообщило детали этого трагического случая.

Юджина Макки, ранее отбывавшего срок в тюрьме, обнаружили мёртвым на полу его спальни в Твинбруке. Это произошло летом прошлого года. На суде выяснилось, что пожар вспыхнул на кровати, где мужчина, вероятно, заснул с зажжённой сигаретой или случайно уронил её на постельные принадлежности.

Особую роль в этом происшествии сыграло то, что постельные принадлежности и матрас были пропитаны увлажняющими кремами, которые Макки использовал в больших количествах. Именно это стало причиной стремительного распространения огня. В заключении экспертов причиной смерти назвали отравление угарным газом.