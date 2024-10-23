В Иркутскую область прибыл уникальный духовный дар – частицу Пояса Пресвятой Богородицы в местную епархию привезли из Санкт-Петербурга. Святыню, находящуюся в Казанском кафедральном соборе, привезли представители Синодального отдела по делам молодежи. Это мероприятие стало частью большого паломнического путешествия, которое охватило более десяти епархий по всей России.

На время пребывания в Иркутске ковчег с реликвией разместили в Богоявленском соборе. Верующие могут посетить его до вечера 23 октября. Молебны у святыни запланированы на 12:00 и 18:30. Уже 24 октября ковчег отправится в соседний город Ангарск, где его разместят в Свято-Троицком соборе.

Пояс Пресвятой Богородицы является одной из главных реликвий, связанных с жизнью Девы Марии. По церковному преданию, она собственноручно сплела его из шерсти верблюда и носила до конца своих дней. Впоследствии святыню передавали через поколения, и с VI века она была сохранена в Константинополе, находясь под защитой в золотом ковчеге. В Х веке Пояс был разделен на несколько частей, одна из которых и сегодня хранится на Афоне, в монастыре Ватопед.

В 2011 году реликвия прибыла на российскую землю. За время своего пребывания здесь её смогли увидеть миллионы паломников в 14 городах. В том же году, в честь 200-летнего юбилея Казанского собора, одну из частиц Пояса передали в Санкт-Петербург на постоянное хранение.

Эта духовная святыня привлекает к себе множество верующих, для которых поклонение Поясу Пресвятой Богородицы является значимым религиозным событием, несущим глубинный смысл и благодать.