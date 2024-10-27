В Одессе вспыхнул крупный пожар после прилета. Киевское агентство УНИАН сообщило, что огонь охватил значительную территорию. При этом точные масштабы возгорания не раскрываются, но известно, что пожар сопровождается сильной вторичной детонацией.

После объявление воздушной тревоги мэр города Геннадий Труханов в своём Telegram-канале предупредил о возможной ракетной атаке. Практически сразу прогремел взрыв, над местом попадания в небо стал подниматься огромный столб дыма.. Спустя два часа начали поступать сообщения о начавшемся пожаре, но причины возгорания остаются неизвестными.

Пожар продолжает распространяться, и детонации, слышимые в районе, добавляют напряжённости к и без того сложной ситуации.

Напомним, на промрынке “7 километр” под Одессой в субботу начался бунт. Торговцы и посетители выгнали с территории сотрудников ТЦК, пытавшихся проводить насильную мобилизацию, а также заставили их отпустить всех задержанных.