В Одессе торговцы одного из крупнейших рынков страны, «7-й километр», оказали сопротивление представителям военкомата, которые устроили там массовый рейд. По информации из местных источников, сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) прибыли на рынок с целью задержания мужчин для дальнейшего призыва.

Однако продавцы встретили незваных “гостей” неприветливо и начали активно препятствовать попыткам забрать людей. По сообщениям телеграм-каналов, конфликт привёл к тому, что работники рынка потребовали от сотрудников ТЦК покинуть территорию торговых точек. Некоторые из задержанных мужчин местные жители требуют освободить, указывая на то, что такие действия недопустимы и вызывают недовольство среди горожан.

Ситуация на рынке «7-й километр» стала поводом для бурных обсуждений в социальных сетях, где пользователи осуждают методы принудительного призыва, применяемые представителями военкомата.

Тем временем инцидент уже закончился, всех задержанных сотрудники ТЦК были вынуждены выпустить под давлением людей.