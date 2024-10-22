Основатель партии «Братство» (террористическая организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Корчинский(внесённый в реестр террористов и экстремистов Росмониторинга), заявил, что возраст для мобилизации на Украине можно снизить и до 14 лет. Фрагмент его выступления опубликовало издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.

По мнению Корчинского, если ситуация на фронте станет критической, мобилизовать можно будет даже подростков. Солдатом в подобной обстановке якобы должен становиться каждый, кто способен держать автомат в руках. В качестве примера отпетый националист привёл конфликты в Центральной Африке, где дети участвовали в боевых действиях.

Ранее, в апреле, Басманный суд Москвы заочно арестовал Корчинского за призывы к сожжению православных храмов. Ему было предъявлено обвинение по статье 282 Уголовного кодекса России, касающейся разжигания ненависти и вражды.