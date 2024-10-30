Исследователи из Германии утверждают, что на прочность долгосрочных отношений влияет ряд личностных качеств. В научном журнале Personality & Individual Differences опубликованы результаты 9-летнего наблюдения за 972 людьми.

Эксперты в ходе исследований опирались на теорию «Большой пятерки», включающую такие черты, как экстраверсия, сознательность, доброжелательность, открытость опыту и невротизм. Они выявили, что личные качества человека играют ключевую роль в поддержании крепких связей, независимо от характеристик партнера.

Согласно результатам, высоким уровнем невротизма обладают те, кто чаще сталкивается с трудностями в отношениях, вне зависимости от пола: такая черта со временем снижает обоюдное удовлетворение. Напротив, сознательность, проявляющаяся в организованности и ответственности, существенно укрепляет взаимопонимание, повышая стабильность отношений.

Интересным оказался и эффект экстраверсии. Для женщин наличие этой черты в отношениях иногда становится причиной снижения удовлетворенности, тогда как у мужчин, наоборот, уровень комфорта от общения с партнёршей возрастает.