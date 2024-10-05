Ученые недавно смогли распознать курильщиков среди сотен людей, скончавшихся в Англии в период с 1700 по 1855 годы. Этот вывод был сделан на основании анализа молекул, оставшихся в костях после того, как организм человека переработал табак, передает портал “Вокруг света”.

Определить курильщиков по археологическим находкам порой бывает несложно. Однако это далеко не всегда возможно, поэтому исследователи решили искать альтернативный метод, чтобы понять, как табак влиял на здоровье людей в прошлые эпохи. Исследователи сфокусировались на изменениях, происходящих в костях, когда организм перерабатывает табачные вещества.

Обычно для таких исследований используют образцы крови, мочи или слюны. Но в случае давно умерших людей это сделать сложно, так как от них остаются лишь кости. Исходя из этого, ученые разработали способ выявления следов табака в костных тканях.

Для начала они исследовали останки людей, умерших до 1500-х годов, когда табак еще не был привезен в Англию. Эти кости не имели признаков изменений, связанных с курением. Ученые взяли крошечные образцы костей 45 человек, похороненных между 1150 и 1500 годами, и проанализировали их с помощью жидкостной хроматографии. Этот метод позволяет разделять химические компоненты образца.

Затем результаты сравнили с останками курильщиков 1700-х годов, которых удалось идентифицировать благодаря следам на зубах, оставленным глиняными трубками. Исследователи обнаружили десятки химических соединений, характерных для потребителей табака.

Благодаря этой информации ученые смогли определить, насколько точно можно выявить курильщиков среди останков. В ходе работы было проанализировано 323 скелета с английских кладбищ, и исследователи выявили высокие уровни табака, характерные для всех социальных слоев викторианской эпохи. Более половины изученных скелетов показали признаки долгого употребления табака.

Интересной находкой стало и то, что среди курильщиков оказался довольно высокий процент женщин. В ту эпоху курение считалось мужским занятием, и женщины, особенно из высших классов, старались скрывать свои привычки. Бедные женщины часто имели изношенные зубы от курительных трубок, тогда как представительницы элиты пользовались более изящными трубками с наконечниками из дерева, янтаря или кости, которые не портили зубы.