В Каменске-Уральском вынесли приговор по делу о жестоком убийстве 16-летней школьницы Даны. Эдуард Голиков, работник местного завода, был осужден на 21 год лишения свободы. Помимо этого, ему предстоит выплатить родителям девушки 6 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Трагедия произошла в августе 2023 года, когда девушка поздним вечером вернулась в Каменск-Уральский из Екатеринбурга. Не имея возможности воспользоваться общественным транспортом, она отправилась домой пешком. Но на следующее утро её тело нашли в лесу, всего в нескольких километрах от вокзала.

Добровольцы, помогавшие в поисках, изучили записи с камер наблюдения и заметили мужчину, который на велосипеде преследовал девушку. Это дало следствию важные улики, которые позже привели к задержанию подозреваемого.

Суд признал Голикова виновным по статьям о попытке изнасилования несовершеннолетней, преднамеренном убийстве, совершённом для сокрытия другого преступления, а также в краже, которая причинила значительный ущерб. В процессе следствия мужчина несколько раз менял свои показания, однако в конце концов признался в содеянном.

Арест Голикова состоялся в сентябре 2023 года. Региональное управление Следственного комитета подтвердило, что ему предъявили обвинения по статьям об убийстве и краже. При задержании у него обнаружили телефон погибшей девушки, а также проводились проверки на его возможную причастность к другим подобным преступлениям.