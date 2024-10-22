Популярные туристические направления для россиян в бархатный сезон в сравнении с 2023 годом претерпели изменения. Согласно исследованию, проведённому МегаФоном и сервисом «Купи билет», в 2024-м самыми посещаемыми странами среди российских путешественников стали Турция, Абхазия и Казахстан, куда отправились 59% всех выезжающих за рубеж.

Турция оказалась лидером сезона, показав рост интереса на 15% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на то, что средняя стоимость билетов увеличилась на 14%. За ней следуют Абхазия и Казахстан. В пятёрку востребованных направлений также вошли Белоруссия, популярность которой выросла на 19%, и Грузия с приростом туристов на 17%.

Особенно заметный всплеск туристической активности произошёл в азиатских странах, где количество россиян увеличилось на 48%. На азиатские направления теперь приходится 14% всех заграничных поездок россиян. Среди самых популярных стран региона остаются Китай, Таиланд и Япония. Вьетнам показал рекордный прирост туристов — на 135%, Гонконг — на 96%, а Япония — на 95%.

Африканские страны также демонстрируют рост интереса со стороны российских путешественников — на 16%. Традиционно востребованными направлениями остаются Египет, Тунис и Марокко.

Европа привлекла немного больше туристов из России — на 13% больше по сравнению с предыдущим годом. Чаще всего россияне отправлялись в Германию, Италию и Румынию. В числе стран, где туристический поток увеличился наиболее значительно, оказались Северная Македония (48%), Румыния (42%) и Венгрия (41%).

На континенте Южной Америки значительных изменений не произошло, но по числу посетителей лидируют Аргентина, Бразилия и Венесуэла. Напротив, в Северной Америке зафиксировано снижение интереса среди россиян: количество поездок в этот регион сократилось на 24% по сравнению с прошлым годом.