Плещеево озеро в Ярославской области, Кашкулакская пещера в Хакасии, гора Холатчахль на границе Коми и Свердловской области и Танцующий лес в Калининградской области всё это места, окутанные тайнами и легендами. Эти локации попали в список самых мистических уголков России по версии турэксперта Екатерины Васильевой.

Гора Холатчахль, также известная как “гора мертвецов”, стала печально известной после трагической гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году. Причины происшествия до сих пор остаются загадкой и подпитывают множество мистических теорий.

Танцующий лес в Калининградской области, высаженный в 1961 году, привлекает внимание своими закрученными по спирали деревьями. Местные жители уверены, что лес связан с древними языческими ритуалами, что добавляет месту ещё больше таинственности.

Кашкулакская пещера, по преданию, использовалась шаманами для ритуалов две тысячи лет назад. Легенды гласят, что в пещере до сих пор слышны странные звуки, а иногда там пропадают люди. Местные предупреждают: выносить что-либо из пещеры опасно, иначе можно разгневать дух злого шамана.

Плещеево озеро окутано легендами о странных туманах, в которых якобы теряются туристы. Некоторые из них находят спустя несколько дней, и они не могут объяснить, что с ними происходило в это время.

Эти места продолжают привлекать туристов своей загадочностью и легендами, которые питают интерес к древним тайнам России.