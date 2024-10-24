В новогодние праздники многие туристы ищут способы сэкономить на поездке, не жертвуя при этом комфортом. По мнению турэксперта Сергея Ромашкина, одним из таких способов является выбор гостевых домов или апартаментов вместо отелей, что особенно актуально для больших семей. Такой вариант позволяет существенно сократить расходы на проживание, ведь бронирование нескольких номеров в гостинице обойдется значительно дороже.

Кроме того, эксперт советует не экономить на экскурсионной программе. Ромашкин подчеркивает, что нанять гида или заказать организованную экскурсию стоит недорого, но это значительно обогатит впечатления от поездки. Особенно в период новогодних каникул, когда многие туристические маршруты становятся по-настоящему атмосферными.

Что касается направлений для путешествий, Ромашкин выделил Золотое кольцо, Татарстан и Подмосковье как одни из самых выгодных и интересных вариантов. В этих регионах ожидается лишь незначительное увеличение цен на отдых — около 10%, что делает их привлекательными для тех, кто планирует бюджетный отпуск.

Если же говорить о транспортных затратах, поездка на собственном автомобиле может стать отличным способом экономии. По словам эксперта, она позволяет сэкономить до 40% от общей стоимости путешествия, поскольку отсутствует необходимость покупки авиабилетов. Кроме того, путешественники на автомобиле получают больше свободы для посещения различных достопримечательностей, не завися от расписания транспорта и ограничений по багажу.

Ранее Сангаджи Тарбаев, председатель комитета Госдумы по туризму, отметил, что подорожание турецких отелей с системой «всё включено» может сыграть на руку российскому внутреннему туризму. Это изменение связано с ростом цен на продовольствие, что делает отдых в России более конкурентоспособным и открывает дополнительные возможности для отечественных курортов.