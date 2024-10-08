Сообщения о том, что Украина ведет тайные переговоры по передаче части своей территории России в обмен на вступление в НАТО, были раскритикованы Сергеем Цековым, заместителем председателя Государственного Совета Крыма. Цеков охарактеризовал эти сведения как “полную ерунду”, указав, что такие утверждения не соответствуют действительности.

Британская газета Financial Times ранее заявила, что в Киеве рассматривают возможность обмена территорий на гарантии безопасности от Запада. Однако, комментируя эту информацию, Цеков подчеркнул, что Россия не собирается покидать новые регионы, которые он назвал “возвращёнными исконными русскими землями”.

Цеков добавил, что на Западе осознают, что Россия не пойдёт на уступки в этом вопросе, несмотря на обсуждения и предположения в зарубежных СМИ.