Недавний обзор в издании Risk Analysis проливает свет на то, какие страны способны выжить в условиях ядерной зимы. Специалисты из Новой Зеландии считают, что главную роль в этом сыграет возможность поддерживать сельскохозяйственное производство даже в суровых условиях.

Команда исследователей из Университета Отаго выяснила, как слой плотного пепла и сокращение солнечного света после глобального ядерного конфликта могут сказаться на выращивании культур. По их оценкам, при выбросе около 150 миллионов тонн сажи в атмосферу мировое сельское хозяйство может потерять до 80% объёма, особенно в странах северного полушария, где производство может практически остановиться.

Специалисты отметили, что в большей безопасности окажутся островные и полуостровные страны, для которых географическое положение станет своеобразным щитом. В список таких государств вошли Австралия, Исландия, Новая Зеландия, Соломоновы Острова и Вануату. Благодаря изоляции от остального мира и благоприятным климатическим особенностям, эти страны смогут продолжить сельхозпроизводство даже при значительном падении температуры и уменьшении солнечного света.