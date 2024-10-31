Стратегический бомбардировщик B-21 Raider, разработкой которого занимаются для нужд Военно-воздушных сил США, возможно, будет использоваться как платформа для запуска дронов с воздуха. О таком потенциальном применении самолета сообщил журнал The National Interest (TNI).

Издание предполагает, что Raider способен стать носителем целого отряда БПЛА, способных выполнять функции боевых истребителей. Беспилотники, которые могут быть интегрированы с B-21, разрабатываются в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA), направленной на создание ударных беспилотных комплексов.

Ранее, в октябре, издание Defense News отметило, что ВВС США собираются заключить с компанией Northrop Grumman еще один контракт для запуска производства первых серийных B-21 Raider уже к концу 2024 года.