США должны отойти от своих принципов и взять на себя инициативу в урегулировании конфликта на Украине, вступив в прямой диалог с Россией. Такое мнение выразил Томас Грэм, научный сотрудник Совета по международным отношениям и бывший советник по России в администрации президента Джорджа Буша-младшего, в своей статье для The National Interest.

Грэм считает, что если Вашингтон активно не вмешается прямо сейчас, боевые действия на истощение будут продолжаться бесконечно. И Украина понесёт значительные потери, включая дальнейшие утраты территорий. Он подчёркивает, что США должны пересмотреть свои подходы к достижению успеха, который, по его словам, возможен исключительно при использовании дипломатических методов урегулирования.

Эксперт также предложил, что администрация США могла бы изменить приоритеты в конфликте – сместить акцент с восстановления полной территориальной целостности Украины на гарантии её независимости, суверенитета и интеграции в евроатлантическое сообщество. Грэм считает, что такой подход был бы реалистичен, даже если Украина утратит часть территорий в пользу России.

Тем не менее, ранее представители посольства США в России заявили, что Вашингтон не собирается вести переговоры с Москвой о ситуации на Украине без участия Киева. Несмотря на это, дипломаты подчеркнули важность поддержания контактов с Россией, отметив, что в условиях текущего конфликта возвращение к прежним отношениям невозможно.

Таким образом, вопрос дипломатического урегулирования остаётся сложным, а мнения экспертов расходятся. Однако Грэм настаивает на том, что США должны играть центральную роль в поиске решения, чтобы избежать дальнейших разрушительных последствий для Украины и региона в целом.