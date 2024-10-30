Шотландские ученые из музея Перта совершили уникальное открытие: им удалось восстановить облик мумии возрастом более двух тысячелетий, применив современные цифровые технологии. О проекте сообщает The Guardian.

Мумия, принадлежавшая женщине из древнего царства Куш, попала в музей в 1936 году как подарок, но подробности о её происхождении и личной истории долго оставались неизвестными. Теперь, благодаря реконструкции, посетители музея могут увидеть, как выглядела эта женщина, похороненная 2,5 тысячи лет назад.

Эксперты, занимавшиеся восстановлением, полагают, что она была уроженкой царства Куш — огромной державы, включавшей территории современного Судана. Ученые считают, что её имя было Такерхеб, и она принадлежала к культурной элите своего времени.

Мумия давно стала ценным экспонатом музея, а теперь, с помощью передовых технологий, исследователи оживили её облик, приближая зрителей к истории одного из древнейших мировых царств.