Сладкая газировка может стать неожиданным помощником в борьбе с лишним весом, утверждает терапевт и эксперт по питанию Идрис Мугал. В интервью изданию Surrey Live врач поделился результатами научного исследования, которое показало, что напитки с сахарозаменителями могут помочь худеть эффективнее, чем вода.

Эксперимент, о котором рассказал Мугал, длился целый год. Участники, которые регулярно употребляли сладкую газировку без сахара, потеряли в три раза больше веса по сравнению с теми, кто пил только воду. По словам специалиста, это объясняется тем, что отказавшиеся от сладкого напитка люди чаще тянулись к калорийным продуктам, таким как шоколад, печенье и пончики, чтобы утолить тягу к сладкому, передает Lenta.ru.

Доктор отметил, что современному человеку сложно поддерживать сбалансированный рацион и удерживаться от соблазнов. Он советует иногда включать в меню газированные напитки без сахара, чтобы избежать переедания высококалорийных десертов. Это, по его словам, может стать хорошей альтернативой для тех, кто стремится контролировать свой вес, не ощущая лишних ограничений.

Что касается безопасности сахарозаменителей, Мугал заверил, что на данный момент убедительных доказательств их вреда, в том числе связи с риском рака, не существует.