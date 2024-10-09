Создатели документального фильма «Money Electric: The Bitcoin Mystery» от HBO представили свою версию, кто стоит за именем Сатоши Накамото, основателя биткоина. Режиссёр Каллен Хобак пришёл к выводу, что разработчиком, скрывающимся под этим псевдонимом, является канадский специалист Питер Тодд.

Как сообщает издание Politico, это стало ключевым моментом в финале фильма, где Хобак прямо задаёт Тодду вопрос о его возможной связи с созданием криптовалюты. В ответ Тодд отвечает: «Да, я Сатоши Накамото». Однако эта фраза не является неоспоримым доказательством, так как ранее Питер неоднократно отрицал свою причастность, передает “Комсомольская правда”.

Тодд известен в криптосообществе, и его заявление «Я Сатоши» многие рассматривают как своего рода шутку, выражающую его поддержку идеям приватности в цифровой среде. Тем не менее, тема создателя биткоина по-прежнему вызывает живой интерес.

Фильм HBO стал поводом для активных дискуссий среди специалистов, пытающихся разгадать загадку личности Накамото. Один из главных кандидатов, по мнению экспертов, был американский технолог Лен Сассаман. Однако окончательное раскрытие тайны так и не произошло, и многие участники криптоиндустрии считают, что личность создателя криптовалюты должна оставаться загадкой.

Несмотря на все попытки, реальная личность Сатоши Накамото продолжает оставаться неизвестной, и эта тайна только подогревает интерес к биткоину и его происхождению.