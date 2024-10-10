В мессенджере Telegram зафиксирована новая схема мошенничества, связанная с криптовалютными кошельками. Как сообщает канал Telegram Info, злоумышленники стали выдавать себя за представителей службы поддержки криптокошелька Wallet.

Пользователи на первом этапе схемы получают сообщения с требованием срочно пройти верификацию для сохранения доступа к своим счетам. Мошенники убеждают, что если этого не сделать, кошелёк может быть заблокирован.

После того как жертва открывает сообщение и переходит по ссылке, ей приходит одноразовый код для подтверждения. Однако передача этого кода мошенникам приводит к завершению всех активных сеансов, после чего пользователь теряет доступ к своему криптокошельку. Попытки заново войти в аккаунт оказываются безуспешными — либо номер телефона блокируется, либо жертва оказывается в новом аккаунте без доступа к своим средствам.

Эксперты Telegram Info предупреждают: один из признаков того, что перед вами мошенники, — наличие кнопки «Заблокировать» в начале диалога. В официальных чатах с поддержкой таких функций нет, что служит важным сигналом для пользователей быть бдительными.

Этот случай подчёркивает необходимость внимательного отношения к любым сообщениям о верификации и безопасности, особенно если они поступают внезапно. Специалисты рекомендуют проверять информацию через официальные каналы и ни в коем случае не передавать свои данные третьим лицам.