В пятничный вечер российские туристы, отдыхающие на Кубе, столкнулись с неожиданной проблемой — весь остров остался без электричества. Причиной масштабного отключения стал сбой на местной теплоэлектроцентрали в Матансасе, что привело к полному обесточиванию страны.

Туроператоры поспешили успокоить отдыхающих, уверяя, что далеко не все туристы ощутят последствия этого инцидента. В большинстве крупных отелей работают резервные генераторы, которые обеспечивают электричеством постояльцев. Однако для многих, находящихся вне этих заведений, ситуация оказалась сложнее.

Согласно данным кубинских СМИ, инцидент произошел около 11 часов утра по местному времени, что совпадает с 18:00 по московским часам. Причиной сбоя власти назвали неисправность на теплоэлектроцентрали имени Антонио Гутьераса, которая повлияла на всю Национальную электроэнергетическую систему Кубы. Президент страны, Мигель Диас-Канель, отметил, что одной из ключевых причин энергетического кризиса стали санкции, введенные Соединёнными Штатами, затрудняющие поставки топлива и других жизненно важных ресурсов.

Посольство России на Кубе обратилось к своим гражданам с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. Туристам советовали экономно расходовать заряд мобильных устройств, заранее зарядив телефоны и пауэрбанки. Также рекомендовали следовать указаниям местных властей, поскольку доступ к мобильной связи и интернету временно ограничен.

Несмотря на сложную ситуацию, на Кубе предпринимаются активные меры для восстановления энергоснабжения. Однако пока электричество подают только на объекты, имеющие стратегическое значение.