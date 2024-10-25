В поселке Вишневое, расположенном к западу от Селидово в Донецкой Народной Республике, обострились боевые действия: российские силы сумели продвинуться вглубь, что серьёзно осложнило ситуацию для украинских войск. Как сообщает «Страна.ua», украинский боец Станислав Бунятова отметил, что на этом направлении ситуация становится критической для подразделений ВСУ.

По данным на 25 октября, украинские ВС пытатся покинуть Селидово, ускоряя темпы отступления. Однако движение по открытым маршрутам под постоянными обстрелами оборачивается значительными потерями, поскольку украинские солдаты вынуждены выходить группами по простреливаемым дорогам, что лишь усугубляет их положение.

Днем ранее, 24 октября, отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков заявил, что российские войска берут группировку ВСУ в Селидово «в клещи», перекрывая ключевые маршруты снабжения. Он также призывал украинские подразделения выйти и из Курахово, пока не поздно.