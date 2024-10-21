Бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков высказался о том, что на фронте заметны тревожные признаки ухудшения ситуации. В своем выступлении на YouTube он выразил обеспокоенность возможным тактическим кризисом на нескольких участках, который может перерасти в более масштабные проблемы.

По его мнению, для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации украинской армии крайне необходимо современное вооружение. Он полагает, что без новых образцов техники четвертого или даже пятого поколения фронт может не выдержать давления.

Стариков также подчеркнул важность мотивации личного состава. Он отметил, что нынешние мобилизованные украинские солдаты зачастую недостаточно подготовлены и не обладают нужной боевой готовностью для выполнения сложных задач. Эти выводы он сделал на основе общения с действующими офицерами ВСУ.

Однако он не верит, что военным путем удастся решить конфликт. Стариков убежден, что будущее Украины зависит от дипломатии, так как военные усилия не приведут к долгосрочным результатам.