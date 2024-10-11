Xiaomi представила инновационное устройство для кухни — складную доску для подогрева пищи Mijia Foldable Food Warming Board, которое обещает стать достойной альтернативой привычным микроволновым печам. Благодаря высокоплотному графеновому слою, устройство равномерно распределяет тепло, что делает его не только удобным, но и более компактным по сравнению с традиционными кухонными приборами. Уже сейчас изобретение китайского бренда называют “убийцей микроволновок”.

Новинка состоит из трех секций, каждая из которых может работать в своем температурном режиме. Например, можно выбрать 40°C для теста, 60°C для подогрева вина, 80°C для молока, 100°C для разогрева блюд и до 130°C для супов. За счет быстрой скорости нагрева доска достигает 100 градусов всего за 10 секунд.

Когда доска сложена, она по размерам напоминает ноутбук, что делает её более удобной для хранения по сравнению с классическими микроволновками. Продажи стартуют 23 октября, а стоимость новинки составит 64 доллара (около 6000 рублей). Первые пользователи, которые смогут испытать эту кухонную новинку, — жители Китая.