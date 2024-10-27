Заместитель посла Великобритании в России Томас Додд был госпитализирован в Москве утром 27 октября из-за внезапного ухудшения самочувствия. По сообщениям Telegram-канала «112», врачи диагностировали у него сужение чревного ствола, что потребовало немедленного медицинского наблюдения. Сейчас состояние Додда стабильно, угрозы для его жизни нет.

Несколькими днями ранее, 24 октября, дипломат оказался в центре скандала, когда в аэропорту Внуково, ожидая прибытия высокопоставленных коллег из МИД Великобритании, резко отреагировал на внимание со стороны журналистов. По словам очевидцев, Додд вырвал бейдж у одного из репортеров и оттолкнул сотрудницу СМИ, которая попыталась задать ему вопрос.

Мария Захарова, представляющая МИД России, прокомментировала инцидент, выразив мнение, что подобное поведение — отражение нынешнего настроения в британских властных кругах. Она предложила Додду извиниться перед пострадавшими журналистами за свое поведение.