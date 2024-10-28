На юге Китая, в Гуанчжоу, компания XPeng начала возведение инновационного центра, который будет заниматься разработкой и массовым производством летающих автомобилей, сообщает агентство «Синьхуа». Завод станет первым в мире предприятием, ориентированным на серийный выпуск воздушных транспортных средств. Его строительство курирует дочерняя компания XPeng Aeroht, специализирующаяся на новых авиационных технологиях.

Проекту предшествовало соглашение, подписанное в июле между XPeng и индустриальной зоной Гуанчжоу, целью которого стало сотрудничество в области летательных аппаратов. На первом этапе завод сосредоточится на производстве модулей для полётов, а ежегодная мощность предприятия в перспективе составит около 10 тысяч единиц.

XPeng Aeroht также планирует запустить предпродажи своей новой модели, оснащённой летающим модулем, к концу 2024 года, рассказал вице-президент компании Ван Тань. По его словам, владелец такого автомобиля сможет использовать его как наземное транспортное средство и, при желании, развернуть летательный аппарат прямо из багажника. Изначально авто поступит на рынок Китая, а затем его планируют продвигать за рубежом. Стоимость новинки будет варьироваться от 1 до 2 миллионов юаней (примерно 138–276 тысяч долларов), а первые поставки клиентам намечены на конец 2025 года.

В будущем власти Китая планируют развивать малую авиацию и расширить использование летательных аппаратов на низких высотах, таких как спасательные службы и доставка грузов. По прогнозам, к 2027 году в Пекине будет работать около 5 тысяч компаний, задействованных в этой области, способствуя развитию новой отрасли «низковысотной экономики».