В новостных лентах появилась информация о том, что российские телеканалы через суд требуют от Google выплатить неустойку в размере двух ундециллионов рублей.

Для понимания масштабов: ундециллион — это число с 36 нулями, которое превышает объем мировой экономики на 17 порядков. Сумма настолько колоссальна, что превысила все мыслимые и немыслимые пределы, вызвав бурную реакцию в социальных сетях.

Как возникла астрономическая сумма

После начала специальной военной операции YouTube, принадлежащий Google, заблокировал аккаунты многих российских телеканалов. В ответ телеканалы обратились в российские суды и добились решений о восстановлении своих каналов или выплате неустойки в случае невыполнения судебных предписаний.

Однако Google проигнорировал эти решения. В результате начала начисляться неустойка: 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда с удвоением штрафа каждую неделю. Такая геометрическая прогрессия привела к тому, что сумма штрафа достигла фантастического размера — двух ундециллионов рублей.

Кроме того, российские медиа обратились в суды Турции, Венгрии, Испании, ЮАР и других стран с просьбой признать и исполнить российские судебные решения против Google. В ответ компания подала иски в суды США и Великобритании против владельцев российских телеканалов RT, «Царьград» и «Спас», пытаясь получить решения, которые запретят инициировать судебные разбирательства за пределами России.

Случаи из мировой практики: когда штрафы достигали астрономических сумм

Подобные ситуации, когда компании сталкивались с огромными штрафами, уже случались в мировой практике. Рассмотрим четыре примера, два из которых закончились выплатой штрафа, а два — нет.

Volkswagen и «Дизельгейт»

Сумма штрафа: Более $30 миллиардов

Результат: Штраф выплачен

В 2015 году автоконцерн Volkswagen оказался в центре скандала, получившего название «Дизельгейт». Компания призналась в установке на своих дизельных автомобилях программного обеспечения, искажающего данные об уровне выбросов вредных веществ. В результате Volkswagen был оштрафован на сумму более $30 миллиардов, включая штрафы, компенсации и расходы на отзыв автомобилей. Компания признала вину и согласилась выплатить штрафы в различных юрисдикциях, включая США и страны Евросоюза.

BP и разлив нефти в Мексиканском заливе

Сумма штрафа: $18,7 миллиарда

Результат: Штраф выплачен

В 2010 году произошла катастрофа на нефтяной платформе Deepwater Horizon компании BP в Мексиканском заливе. Разлив нефти стал крупнейшим в истории США и причинил огромный ущерб экологии. В 2015 году BP согласилась выплатить рекордные $18,7 миллиарда в рамках урегулирования претензий со стороны федерального правительства США и пострадавших штатов. Эта сумма стала крупнейшим штрафом в истории США за экологические нарушения.

Chevron и экологический иск в Эквадоре

Сумма штрафа: $19 миллиардов

Результат: Штраф не выплачен

Компания Chevron столкнулась с иском в Эквадоре за загрязнение Амазонской сельвы, совершенное компанией Texaco (приобретенной Chevron) в период с 1964 по 1992 годы. В 2011 году эквадорский суд постановил взыскать с Chevron $19 миллиардов. Однако компания оспорила решение, заявив о мошенничестве и коррупции в процессе судебного разбирательства. В 2014 году Гаагский арбитражный суд встал на сторону Chevron, и штраф так и не был выплачен.

Apple против Samsung: патентные войны

Сумма штрафа: $1,05 миллиарда (изначально)

Результат: Штраф частично выплачен после сокращения суммы

В 2012 году суд в США постановил, что Samsung нарушила патенты Apple, и обязал компанию выплатить $1,05 миллиарда. Это было одним из крупнейших решений в сфере патентного права. Однако после серии апелляций сумма штрафа была сокращена. В 2018 году компании достигли мирового соглашения, условия которого не разглашались. Предполагается, что выплаченная сумма была значительно меньше первоначальной.

Почему гигантские штрафы не всегда выплачиваются

Юридические маневры: Компании часто используют сложные юридические механизмы, чтобы оспорить решения судов в различных юрисдикциях.

Компании часто используют сложные юридические механизмы, чтобы оспорить решения судов в различных юрисдикциях. Политические факторы: Международные отношения и политическое давление могут влиять на исполнение судебных решений.

Международные отношения и политическое давление могут влиять на исполнение судебных решений. Финансовые последствия: Выплата огромных штрафов может привести компанию к банкротству, поэтому стороны могут стремиться к урегулированию спора.

Перспективы взыскания штрафа с Google

В случае с российскими телеканалами и Google ситуация осложняется международными отношениями и отсутствием взаимного признания судебных решений между странами. Эксперты отмечают, что взыскание суммы в два ундециллиона рублей представляется практически невозможным по ряду причин:

Юрисдикционные барьеры: Российские судебные решения не обязательно признаются и исполняются в других странах без соответствующих договоров.

Российские судебные решения не обязательно признаются и исполняются в других странах без соответствующих договоров. Принцип пропорциональности: Суды в других странах могут посчитать сумму штрафа несоразмерной нарушению.

Суды в других странах могут посчитать сумму штрафа несоразмерной нарушению. Отсутствие активов: Российская дочерняя компания Google уже обанкротилась, а взыскать средства с материнской компании сложно без признания судами других стран.

Реакция общественности и экспертов

Новость о гигантском штрафе быстро разлетелась по социальным сетям, вызвав бурное обсуждение. Многие пользователи выразили скептицизм по поводу реальности взыскания такой суммы.

Экономисты и юристы отмечают, что требования российских телеканалов носят скорее символический характер и направлены на привлечение внимания к проблеме.

История с требованием взыскать с Google два ундециллиона рублей вряд ли закончится реальным получением этой суммы. Однако она подчёркивает напряжённость в отношениях между технологическими гигантами и государствами, а также поднимает вопросы о регулировании интернета и свободы слова.

Мировая практика показывает, что даже самые крупные корпорации могут столкнуться с огромными штрафами за нарушение законов. Однако успешное взыскание этих сумм зависит от множества факторов: юридических, политических и экономических.

Время покажет, как будет развиваться ситуация с российскими телеканалами и Google, но уже сейчас она стала ярким примером того, как правовые споры могут приобретать неожиданные масштабы.