Мать известного рэпера Моргенштерна (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России) Марина Валеева столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Как сообщает telegram-канал Shot, Валеева задолжала более трех миллионов рублей из-за неуплаты аренды. Примечательно, что эта задолженность остается неоплаченной уже восемь лет, несмотря на судебное решение о взыскании суммы.

Судебные приставы оказались неспособны взыскать долг, поскольку Валеева переехала в Испанию и закрыла свою компанию. Это значительно осложнило процесс погашения задолженности.

В свое время семья Моргенштерна активно занималась бизнесом в сфере нефтепродуктов и финансовых услуг, что приносило значительные доходы. Родители артиста, как известно, заключали крупные госконтракты на поставки товаров для нефтяных компаний и активно вкладывались в недвижимость.

Однако, несмотря на былой успех, ситуация с долгами Валеевой остается нерешенной уже многие годы.