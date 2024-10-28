ВАЗ-2101, готовый даже к кругосветному путешествию, выставлен на продажу в Балакове Саратовской области. Легендарный советский автомобиль, прозванный «копейкой», по словам владельца, сошел с конвейера 44 года назад. но при этом он не только не устарел, но и, благодаря множественным улучшениям, превосходит по комфорту и мощности соврменные модели.

Судя по объявлению, «копейка» получила серьёзные технические обновления: на неё установили кондиционер, электроусилитель руля и светодиодные фары. Продавец уверяет, что на этом автомобиле можно отправиться в поездку по всему миру, не опасаясь дискомфорта и неисправностей в пути.

Цена вопроса составляет 500 тысяч рублей за этот редкий и улучшенный экземпляр советского автопрома.