Австралийская актриса Самара Уивинг примерила культовый образ Лилу, персонажа Милы Йовович из знаменитого научно-фантастического фильма Люка Бессона «Пятый элемент», вышедшего в 1997 году. Уивинг показала сразу несколько вариантов культового образа рыжеволосой героини, включая узнаваемые белые полосы, которые Лилу носила при первом появлении на экране, а также ее повседневный наряд из будущего.

Образ Лилу давно стал фаворитом для поклонников косплея, особенно в период Хэллоуина. Хотя «Пятый элемент» не смог достичь коммерческого успеха в прокате США, он завоевал любовь зрителей по всему миру, особенно во Франции, и со временем приобрел культовый статус. Многие кинокритики уверены, что фильм был новаторским и обогнал свое время.

Самара Уивинг, широко известная за свои роли в фильмах ужасов, в том числе в кровавом триллере «Я иду искать», «Крик 6» и «Азраил. Прибытие», уже успела заслужить репутацию «королевы крика».