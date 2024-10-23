Российские военные спасли икону Казанской Божией Матери из разрушенного храма под Лисичанском, который пострадал в результате обстрелов. Реликвия была доставлена в храм в селе Колокольцовка Саратовской области, где её приняли с особым почтением.

Помимо этой святыни, в храм привезли ещё три иконы, каждая из которых связана с событиями на передовой. По данным местных властей, храм регулярно получает поддержку как от прихожан, так и от вернувшихся с фронта бойцов. Настоятель, отец Олег, активно призывает к молитвам за военнослужащих, проводит молебны и оказывает помощь на освобождённых территориях.

Военные ценят духовную поддержку, которую получают от мирных жителей и церкви. В знак благодарности они передают в дар храмам иконы. Одной из первых реликвий, переданных в храм, стала икона Казанской Божией Матери, которую принёс боец Никита Т. после возвращения из госпиталя. Этот дар стал символом духовной стойкости и возрождения.

Ещё один важный дар икона Святой Троицы, переданная Василием Г., сыном одной из прихожанок. Этот жест подчеркнул, насколько важна духовная поддержка для тех, кто находится на фронте.

Среди спасённых реликвий также оказалась Владимирская икона Божией Матери, которую бойцы вынесли из разрушенного храма под Лисичанском. Эта икона стала символом духовной силы и стойкости перед лицом войны.

Четвёртая икона Казанской Божией Матери была подарена жителем Казани, откликнувшимся на просьбу помочь в восстановлении храма в Колокольцовке. Этот жест символизировал единение верующих и стремление к восстановлению святых мест.

Эти действия подчёркивают важную роль духовной поддержки в жизни бойцов и мирных жителей в сложные времена. Спасённые иконы стали символами надежды, объединяющими людей вокруг веры и стремления к миру.