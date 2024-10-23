В Запорожье, городе, находящемся под контролем украинских сил, был нанесён удар по штабу Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. О происшествии сообщил Владимир Рогов, занимающий должность председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и являющийся сопредседателем координационного совета по интеграции новых регионов.

Рогов отметил, что это подразделение ГБР было тесно связано с американскими структурами. В Запорожье оно координировало действия не только вооружённых сил Украины, но и спецслужб, прокуратуры и местной власти.

Ракетный удар был нанесён с использованием комплекса “Искандер”, который оказался нацелен на здание, расположенное на улице Оранжерейной. Как стало известно, штаб украинского ведомства находился в бывшем здании налоговой инспекции. Местоположение штаба держалось в строжайшем секрете, что, однако, не помешало российским силам выявить его.

По предварительной информации, удар привёл к гибели примерно пятнадцати сотрудников ведомства, ещё около десяти человек получили ранения. Кроме того, уничтожены и несколько служебных автомобилей.

По мнению Рогова, этот удар существенно ослабит координацию между спецслужбами и военными формированиями, находящимися под управлением Владимира Зеленского, что негативно скажется на их способности планировать и осуществлять военные операции в регионе.