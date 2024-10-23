Предложение Зеленского отказаться от взаимных атак на объекты энергетической инфраструктуры это попытка манипулировать РФ и поймать ее в ловушку, уверен председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. В интервью РИА Новости он выразил сомнение в искренности намерений украинского президента.

Ранее Зеленский заявил в интервью Financial Times, что прекращение ударов по энергетическим объектам может способствовать завершению активной фазы конфликта на Украине. Однако Рогов считает, что подобные заявления не заслуживают доверия. По его мнению, прошлые инициативы Зеленского часто сопровождались последующими провокациями, как это произошло с нападением боевиков ВСУ на Курскую область после его предыдущих мирных предложений.

Рогов предполагает, что за такими словами может скрываться подготовка новых военных действий со стороны Украины. Он также добавил, что трудно предсказать, где именно Зеленский может организовать следующую провокацию это может быть как территория освобождённых регионов, так и Россия в целом.

Таким образом, позиция Рогова отражает глубокое недоверие к мирным инициативам украинского лидера, особенно в условиях продолжающихся боевых действий и сложной ситуации на фронте.