Исландия может столкнуться с серьезной угрозой масштабных извержений вулканов, вызванной изменениями климата, сообщает агентство Reuters. Вулканолог Исландского метеорологического управления Мишель Паркс подчеркивает, что точных сроков предсказать невозможно: катастрофа может произойти как через годы, так и намного раньше.

По словам ученых, ледники до сих пор помогают сдерживать вулканическую активность. Но глобальное потепление постепенно уменьшает их влияние. Мощные ледяные покровы действуют как «тормоз» для вулканов, и когда лед начинает таять, давление на поверхность Земли ослабевает, что позволяет земной коре подниматься. Этот процесс способствует повышенной активности вулканов, подогревая опасения ученых о новых извержениях, передает РИА Новости.

На данный момент ледники покрывают лишь 10% территории Исландии, но они все еще защищают более половины из 34 активных вулканических систем страны. Постепенное повышение температуры воздуха приводит к тому, что ледники тают, создавая условия для вулканической активности, отмечает издание. История подтверждает опасность этой тенденции: примерно 10–15 тысяч лет назад, когда ледники также отступали, число извержений на острове увеличилось в 30–50 раз.

Скопление магмы в земной коре, способное повысить температуру планеты, лишь добавляет поводов для беспокойства. Ученые предупреждают, что быстрое таяние ледников и рост объема магмы могут спровоцировать извержение ледниковых вулканов не только в Исландии, но и по всему миру, что может усилить процесс глобального потепления и вызвать повышение уровня моря.

Недавно ведущие климатологи обратились с открытым письмом к главам североевропейских стран, предупредив о возможной климатической катастрофе, связанной с нарушением ключевых течений Атлантического океана.