На южных рубежах Донецкой народной республики (ДНР) позиции украинских войск начинают сдавать, сообщает аналитик немецкого издания Bild (сайт заблокирован в России) Юлиан Репке в социальной сети X. По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) теряют от 2 до 5 километров территории ежедневно, что создает значительные трудности для удержания линии фронта.

«Фронт на юге Донецкой области ослаблен и теряет свои позиции. В среднем украинская армия ежедневно уступает от двух до пяти километров территории. Если темпы сохранятся, российским войскам может понадобиться около полугода, чтобы достичь границ Днепропетровской области», пишет эксперт.

Репке также выразил мнение, что снижение уровня поддержки Украины со стороны западных стран привело к ослаблению оборонительных возможностей Киева, что стало одной из причин сложившейся ситуации.

Ранее командование ВСУ официально подтвердило продвижение российских войск в Запорожской области. Представитель южной группировки украинских вооружённых сил Владислав Волошин сообщил, что российские войска сумели проникнуть в линию обороны на отдельных направлениях, создав тем самым угрозу украинским позициям.