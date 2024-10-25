Группа учёных из Южной Кореи сделала значительный шаг вперёд в применении технологии спиновых волн для электроники, что может помочь в решении проблемы перегрева устройств. Как сообщает ИА «БСТ» со ссылкой на университет POSTECH, их инновация позволяет лучше управлять температурой в электронных системах.

Современная электроника, становясь всё более компактной, сталкивается с серьёзной проблемой — избыточным нагревом. Это связано с движением электронов, которые при передаче и хранении данных превращают часть энергии в тепло. Из-за этого растёт риск перегрева, что может снизить производительность и срок службы устройств.

На помощь приходят технологии, использующие спиновые волны, которые способны передавать информацию без потока электронов, тем самым снижая выделение тепла. Корейские учёные пошли дальше и разработали метод контроля температуры этих спиновых волн. Они добавили к тонкой плёнке магнитного изолятора золотые наноструктуры, которые функционируют подобно рёбрам радиатора в автомобиле. Эти элементы эффективно снижают температуру спиновых волн, что увеличивает их эффективность на 250%.

Эта разработка открывает новые возможности для создания высокопроизводительной и энергоэффективной электроники, которая будет меньше перегреваться. Профессор Хюнгю Джин, руководитель исследования, назвал это важным шагом в развитии технологий будущего, направленных на улучшение передачи информации и минимизацию выделения тепла в электронных устройствах.