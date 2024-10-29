При покупке автомобиля с пробегом легко наткнуться на скрытые проблемы, поэтому важно знать, как выявить потенциально проблемный экземпляр, советует журнал «За рулем» со ссылкой на мнение автоэксперта Петра Субботина.

Первое, на что стоит обратить внимание — история использования машины. Специалист предупреждает, что авто, работавшие в каршеринге или такси, часто имеют повышенный износ. Чтобы лучше оценить ситуацию, стоит узнать, в какой компании и как долго использовали автомобиль. Также количество предыдущих владельцев имеет значение: если машина часто переходила из рук в руки, это может говорить о ее ненадежности или постоянных поломках.

Внешний вид — еще один показатель. Даже тщательно отмытая и отполированная, старая машина не должна выглядеть слишком новой. Слишком идеальный вид для десятилетнего авто может быть признаком того, что его специально «подготовили» для продажи, скрыв износ.

Следующий момент — состояние моторного масла и работа двигателя. Субботин отмечает, что светлый оттенок масла указывает на его свежесть, а ровная работа двигателя и отсутствие густого или синего выхлопа свидетельствуют о хорошем состоянии мотора.

Пробег — ещё один важный фактор. Если, например, автомобиль возрастом около пяти лет имеет сильно затертое лобовое стекло, но на одометре меньше 100 тысяч километров, велика вероятность, что пробег был искусственно уменьшен.

Эксперт также напоминает, что настало время подумать о замене автомобиля, если он стал часто требовать ремонта. Особенно после 10 лет эксплуатации автомобили начинают проявлять следы коррозии, которые с каждым годом могут становиться серьезной проблемой, даже после обработки кузова.

Тяжелые ДТП — еще один фактор для отказа от машины. Полное восстановление может оказаться слишком затратным, поэтому лучше заранее оценить, насколько целесообразно ремонтировать авто после серьезного повреждения.

Не стоит забывать и про эффективность старых автомобилей: с возрастом они расходуют больше топлива. Увеличение потребления бензина может стать сигналом, что пришло время рассмотреть покупку нового транспортного средства.