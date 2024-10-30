В Подмосковье прокуратура предупреждает граждан об активизации мошенников, использующих образы знаменитостей для продвижения фальшивых лотерей. Они привлекают людей, показывая фотографии популярных артистов и блогеров, предлагая поучаствовать в розыгрышах с «гарантированными» призами.

Схема обмана проста. Пользователя направляют по ссылке на сайт, где ему предлагают открыть несколько виртуальных коробок в поисках приза. После пары пустых попыток третья якобы приносит победу — денежный приз в иностранной валюте. В этот момент на экране появляется сообщение с предложением ввести данные банковской карты, чтобы получить выигрыш.

На этом этапе мошенники проявляют изобретательность. Сайт внезапно сообщает о необходимости перевода валютного выигрыша в рубли, и за эту услугу требуется дополнительная оплата. С каждой новой попыткой вывести средства «налог» растет, однако настоящие деньги игрок так и не получает. В итоге жертва не только теряет все внесенные средства, но и подвергает опасности свои банковские данные.

Чтобы защитить себя, россиянам советуют тщательно проверять организаторов акций на официальных сайтах и быть внимательными к веб-адресам перед участием в розыгрышах. Настоящие лотереи не требуют от победителей платить комиссии: налоги удерживаются автоматически, если таковые предусмотрены.

Эти предупреждения, как подчеркивают в прокуратуре, помогут снизить риски обмана и сохранить данные пользователей в безопасности.