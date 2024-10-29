Рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) присоединилась к группе «Ленинград» в качестве новой солистки. Это событие вызвало неоднозначную реакцию среди экспертов. В частности, музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в интервью порталу «Страсти» выразил смешанные чувства по поводу решения лидера группы Сергея Шнурова.

По мнению Дворцова, такой выбор может вызвать как критику, так и интерес. Он отметил, что ситуация выглядит довольно «кринжово» — странно и даже неловко. Однако, с другой стороны, этот неожиданный союз может принести и большие выгоды.

Дворцов также подчеркнул, что между Инстасамкой и «Ленинградом» возможен успешный, но скорее всего недолгий творческий союз. Он считает, что два сильных характера, работающих вместе, могут столкнуться с проблемами, так как каждый из них захочет быть в центре внимания.

Помимо этого, продюсер видит и выгоду для самой Инстасамки: её популярность и гонорары могут вырасти благодаря сотрудничеству с известным коллективом, расширяя круг её слушателей и укрепляя позиции в музыкальной индустрии.