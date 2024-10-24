25 октября православные верующие отмечают один из значимых праздников – День Иерусалимской иконы Божией Матери, которая является одним из древнейших и почитаемых образов. В 2024 году эта дата выпадает на пятницу. История и традиции праздника уходят вглубь веков, сохраняя важное религиозное значение для многих поколений христиан.

Согласно преданию, Иерусалимская икона была написана святым апостолом Лукой через 15 лет после Вознесения Господня, еще при жизни Богородицы. Апостолу приписывают создание нескольких десятков образов Пресвятой Девы, но достоверных доказательств этому нет. Самые ранние упоминания о святыне датируются 436 годом, когда царь Лев Великий перенес икону в храм в Константинополе. После этого икона обрела широкое почитание и считалась заступницей перед лицом опасности, сообщают “Известия”.

Особое значение Иерусалимская икона приобрела в 626 году, когда Константинополь подвергся осаде. Молебны перед образом стали важной частью обороны города, и многие верующие считают, что именно она помогла городу выстоять в те трудные времена. Образ был перенесен во Влахернскую церковь и с тех пор связан с важными историческими событиями.

Позже, в X веке, Иерусалимская икона была передана великому князю Владимиру, когда Киев принял христианство. Впоследствии икона путешествовала по разным городам Руси, пока не оказалась в Москве, где в Успенском соборе она хранилась до Отечественной войны 1812 года. После исчезновения иконы в России осталось несколько почитаемых списков, некоторые из которых сохранились до сих пор.

В Бронницах находится один из самых известных списков Иерусалимской иконы, к которому прибегали в периоды эпидемий, таких как моровая язва и холера. Люди верили в ее чудодейственную силу и часто обращались к образу за защитой и исцелением.

В день праздника в православных храмах по всей России проходят службы и крестные ходы. Верующие приходят помолиться и попросить Божию Матерь о поддержке и заступничестве. Иерусалимская икона помогает в трудных ситуациях, дарит утешение и поддержку, а также известна как исцеляющая от недугов и зависимостей.

Этот праздник является важным духовным событием для верующих, которые обращаются к Пресвятой Деве с надеждой на помощь в самых сложных жизненных обстоятельствах.